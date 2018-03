Lavrov: Gb è obbligata a consultarci su caso spia avvelenata

Mosca, 14 mar. - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto che le consultazioni sulla situazione relativa all'avvelenamento dell'ex spia russa e ufficiale GRU Sergei Skripal è obbligatoria, secondo la Convenzione internazionale sulle armi chimiche. "Abbiamo spiegato tranquillamente ancora una volta che l'opzione di condurre consultazioni in conformità con la convenzione, non è facoltativa, ma è obbligatoria" ha detto. "E se a Londra gli esperti in grado di consigliare il Ministero degli Esteri e la direzione del 10 di Downing Street si sono estinti, non è un nostro problema".