Bannon: Marine Le Pen capofila del movimento populista in Europa

Parigi, 14 mar. - L'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, ha detto che Marine Le Pen sarà "il leader del movimento populista in Europa" e ha avvertito che sarebbe "un grave errore" sottovalutarla.

"Marine Le Pen è, per me, il leader del movimento populista in Europa, una delle figure politiche più importanti sulla scena internazionale", ha detto l'ex direttore del sito di estrema destra Breitbart News in un'intervista alla rivista Valeurs Actuelles in edicola domani.

Presente lo scorso fine settimana al Congresso del Fronte Nazionale di Lille, Bannon è rimasto "colpito" dalla "stretta relazione" tra il presidente della FN e "le 2.000 persone presenti". "Mi ha impressionato molto", ha detto lo stratega populista, che ha anche elogiato i meriti di Marion Maréchal-Le Pen. (Segue)