Tajani: governo Lega-M5S sarebbe un tradimento degli elettori

Roma, 14 mar. - "Io non credo si possa realizzare un governo Lega-M5S perché i deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Non tradirebbero mai l'impegno preso con gli elettori. Sono stati eletti per fare un'altra cosa. Sono sicuro che non ci sarà mai un governo Lega-M5S". Lo ha detto Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1).

"Forza Italia - ha aggiunto - è diversa dalla Lega. Siamo alleati ma abbiamo valori, linguaggi diversi. Siamo una parte determinante della coalizione di centrodestra. Forza Italia è una garanzia di stabilità, serietà, efficacia ed efficienza nell'ambito della coalizione di centrodestra".

Il presidente del Parlamento europeo è intervenuto anche sul possibile sforamento del rapporto deficit/pil: "Aspettiamo di vedere come sarà il governo. Poi bisognerà vedere che manovra ci sarà. Il tetto del 3% si può anche sforare. Bisogna poi vedere cosa ci si fa con quei soldi. Per esempio, non credo che il reddito di cittadinanza sia sostenibile dalle finanze italiane".