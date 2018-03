Inps, convenzione con Consiglio nazionale Notariato su aste

Roma, 14 mar. - Convenzione tra Inps e Consiglio Nazionale del Notariato sulle aste telematiche e tradizionali

Il presidente dell'Inps, Tito Michele Boeri, e il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo, hanno sottoscritto la convenzione per la gestione della dismissione del patrimonio immobiliare dell'Istituto attraverso aste telematiche e tradizionali.

"A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in linea con quanto previsto dai Piani di investimento e disinvestimento adottati dall'Istituto, è stata riavviata l'attività di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito e, attraverso la convenzione sottoscritta con il Consiglio Nazionale del Notariato, verrà gestita la dismissione mediante asta pubblica delle unità immobiliari non cedute in opzione agli aventi diritto o conferite a fondi immobiliari chiusi".

La collaborazione avviata, della durata triennale, "permetterà di svolgere aste telematiche attraverso la Rete Aste Notarili (RAN) consentendo la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, che potranno presentare la propria offerta anche da remoto presso lo studio di uno dei notai abilitati presenti su tutto il territorio nazionale, in piena trasparenza e sicurezza e con un conseguente risparmio di costi".(Segue)