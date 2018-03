M5S ha già pronte le squadre in Parlamento

Roma, 14 mar. - Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capogruppo M5S alla Camera e al Senato, annunciano sul blog delle stelle di aver già pronte le squadre dei gruppi parlamentari: "La diciottesima legislatura deve ancora iniziare ufficialmente ma noi siamo già pronti per partire nel migliore dei modi", scrivono.

Alla Camera vicecapogruppo vicario: Laura Castelli; vicecapogruppi: Giuseppe Brescia, Francesco Silvestri, Maria Edera Spadoni, Alberto Zolezzi; Segretari: Azzurra Cancelleri, Daniele Del Grosso, Francesco D`Uva; Tesoriere: Sergio Battelli.

Al Senato, vicecapogruppo vicario: Vito Crimi; vicecapogruppi: Vilma Moronese, Stefano Patuanelli, Gianluca Perilli, Daniele Pesco; segretari: Gianluca Castaldi, Vincenzo Santangelo, Sergio Puglia; tesoriere: Nunzia Catalfo.

I regolamenti di Camera e Senato concedono in realtà qualche giorno in più (due giorni per iscriversi ai gruppi e altri quattro per eleggere i vertici), a partire dalla prima seduta, in questo caso il 23 marzo, per l'elezione dei presidenti e la formazione dei comitati direttivi dei gruppi parlamentari.