AutoScout24: Internet canale decisivo per 75% acquirenti auto

Milano, 14 mar. - Da un lato un comparto, quello delle auto, che ha visto archiviare il 2017 con il segno positivo (+7,9% di auto nuove a quota 2 mln di veicoli e +4,7% di auto usate per un totale di 3 mln, incluse le Km 0) e che si stima valga l'11% del Pil del Paese; dall'altro utenti sempre più digitali, che passano oltre tre ore al giorno su internet, e che pongono quindi il web al centro del loro processo decisionale. Il web è diventato così uno strumento utile per la vendita. I portali di settore sono il punto di partenza da cui l'utente inizia la propria ricerca dell'auto. Inoltre, resta alta la soddisfazione di chi cerca informazioni on-line.

Sono questi alcuni dati emersi dalla ricerca di AutoScout24, il portale di annunci auto e moto leader in Europa, condotta da Nielsen su un campione di 1.000 utenti (tra i 18 e 55 anni), per indagare l'evoluzione del ruolo di internet e del consumatore digitale nella ricerca e nell'acquisto dell'auto. E si scopre come il 64% degli intervistati che ha intenzione di acquistare un'auto nei prossimi due anni sia orientato sul nuovo e l'11% sull'usato, ma un quarto è ancora indeciso. In tutto questo, per il 75% Internet è un canale sempre più decisivo nell'indirizzare la scelta.

Sempre dalla ricerca emerge che quasi un terzo degli utenti (29%) inizia dai siti di annunci auto, mentre il 26% va dal concessionario e, in misura minore, si affida al passaparola (13%). Anche per l'acquisto di auto nuove, ai primi posti troviamo i siti di annunci auto, a pari merito (tutti con oltre un quinto delle preferenze), con le visite al concessionario e al sito web del produttore. Non solo, quando si ricerca un'auto usata i portali specializzati di annunci auto sono in assoluto quelli più utilizzati per frequenza, con il 54% che afferma di impiegarli spesso o sempre. Ed è sempre l'on-line a prevalere, seppur leggermente, anche nella ricerca di quasi tutti gli aspetti legati all'auto, come la comparazione tra i modelli, le opinioni di altri acquirenti e le informazioni sui prezzi.

Quanto alla facilità di consultazione e utilizzo dei siti dalla ricerca è emerso che otto utenti su dieci hanno dichiarato la propria completa soddisfazione. Quanto all'interazione, la maggior parte delle interazioni (39%) sono avvenute con siti web di compra-vendita di settore, tra cui i siti di annunci auto come AutoScout24, seguiti dai portali del produttore (38%). Infine quasi un terzo del campione, infatti, ha provato a vendere automobili tramite internet.

"La ricerca - ha affermato Gioia Manetti, Ceo Southern Europe di AutoScout24 - ha messo in evidenza alcuni aspetti rilevanti. Innanzitutto, l'importanza del web nell'indirizzare le scelte degli utenti quando si parla di auto e di come i portali di settore, come AutoScout24, si confermino fonti accreditate. Inoltre, anche l'esperienza vissuta da chi cerca un'auto on-line è senza dubbio positiva, agevolata dagli investimenti fatti dalle piattaforme per rendere la ricerca semplice, efficiente e senza stress".