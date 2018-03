Roma, 14 mar. - Doppio appuntamento con la stampa per il leader del centrodestra Matteo Salvini. All'indomani del vertice con gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dai quali ha ricevuto il mandato a trattare sulle presidenze delle Camere e il governo, il segretario della Lega incontrerà oggi a Roma prima i giornalisti della stampa estera, alle 15, e poi quelli italiani, alle 16. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nella sede della Stampa estera a Roma, in via dell'Umiltà.