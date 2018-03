Bce, Praet: verso fine Qe frward guidance tassi andrà ricalibrata

Roma, 14 mar. - Le indicazioni prospettiche della Bce sull'andamento dei tassi di interesse (forward guidance) dovranno essere "ricalibrate" quando il piano di acquisti netti di titoli, ai quali sono agganciate, si avvicinerà a conclusione. Lo ha affermato Peter Praet, componente del Comitato esecutivo della Bce intervenendo a Francoforte alla XIX conferenza "The Ecb and Its Watchers".

Da tempo l'istituzione fornisce questa forward guidance, che è una sorta di impegno di fatto a mantenere i tassi a zero "ben oltre la conclusione deli acquisti netti di titoli", il quantitative easing.

"Con il passare del tempo - ha detto Praet - questa indicazione cesserà gradualmente di essere sufficientemente indicativa dell'evoluzione della nostra linea monetaria. Quindi la nostra foward guidance dovrà essere ulteriormente specificata e calibrata per risultare appropriata affinché l'inflazione resti sul percorso di aggiustamento a livelli inferiori ma vicini al 2 per cento".