Casa, Tecnocasa:+4,9% compravendite 2017, a Bari è boom con +15,1%

Roma, 14 mar. - L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, ha analizzato l'andamento delle compravendite nelle grandi città italiane nel 2017. Il trend a livello nazionale conferma i segnali positivi che arrivano dal mercato. Anche se la crescita sta rallentando, lontana da quella a due cifre del 2016, a livello Italia le transazioni residenziali nel 2017 sono state 542.480 con un aumento del +4,9% rispetto al 2016.

Tutte le principali città della Penisola hanno mostrato volumi in leggero aumento, ad eccezione di Bari che ha fatto segnare un significativo +15,1%. Per Milano la crescita delle compravendite è stata dell'8,1%, per Roma del 3%, per Firenze del 7,8%, per Napoli del 7,4% e per Palermo del 7,9%.

L'unica realtà in ribasso è Bologna con -3,3%.

Continua dunque il percorso di fuoriuscita da una crisi che dura ormai da dieci anni, grazie ai prezzi più accessibili, ai mutui più convenienti e ad una generale ripresa di fiducia.