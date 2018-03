Roma, 14 mar. - "Di Maio e Salvini continuano la campagna elettorale e i loro toni rendono evidente che essi puntano a nuove elezioni. Infatti entrambi parlano come se avessero già raggiunto la maggioranza in Parlamento e intimano al Pd di appoggiarli ad occhi chiusi con un linguaggio provocatorie. Infatti entrambi puntano a nuove elezioni per una sorta di sfida all`ok Corral fra di loro e per vampirizzare il Pd e Forza Italia". Lo affemra Fabrizio Cicchitto esponente di Civica e popolare.