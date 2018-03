Roma, 14 mar. - "Padoan fa terrorismo aggratis. Non so da cosa venga questa cosa. Sulla base di cosa faremmo terrorismo? Abbiamo ricevuto un mandato dagli elettori e siamo coerenti. Non è che possiamo fare le cose perché c`è qualcuno lassù che decide le nostre sorti". Così Armando Siri Responsabile economico Lega, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio 1), in risposta alle parole di Padoan sul fatto che la situazione politica italiana sia fonte di incertezza nell`eurozona.