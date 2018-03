Roma, 14 mar. - "Io non credo si possa realizzare un Governo Lega-M5S perché i deputati della Lega sono stati eletti anche con i voti di Forza Italia e Fratelli d`Italia. Non tradirebbero mai l`impegno preso con gli elettori. Sono stati eletti per fare un`altra cosa". Così Antonio Tajani, presidente Parlamento Europeo, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio 1).