Abe pensa di incontrare Kim, anche per uscire dall'angolo -2

Roma, 14 mar. - Abe è sempre stato la punta di un approccio più duro alla crisi nucleare e missilistica nordcoreana, basata sulla massima pressione, senza tuttavia arrivare all'ipotesi di un intervento militare, che farebbe trovare il Giappone inevitabilmente in prima linea rispetto a possibili rappresaglie di Pyongyang. Tuttavia per il premier giapponese i vertici con i membri della famiglia Kim non sono affatto una novità. L'attuale capo del governo nipponico era il braccio destro dell'allora primo ministro Junichiro Koizumi che volò nel 2001 a Pyongyang per incontrare l'allora numero uno nordcoreano Kim Jong Il, il padre di Kim Jong Un. Abe era parte della delegazione.

Ora come allora al centro degli eventuali colloqui potrebbe essere la vicenda dei giapponesi rapiti negli anni '70 e '80 da spie nordcoreane in territorio giapponese e in Europa. Si parla di 17 rapimenti accertati - ma su centinaia di altre scomparse esiste un sospetto - e di 13 ammessi proprio nel vertice del 2001 dai nordcoreani. Solo cinque dei rapiti sono riusciti, rocambolescamente, a tornare in Giappone. Tra le persone sequestrate c'è anche l'allora tredicenne Megumi Yokota, che Pyongyang dà per morta senza fornire alcuna prova solida a riguardo. (Segue)