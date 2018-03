Roma, 14 mar. - "È stato un onore servire il Paese in questi anni da Ministro delle politiche agricole. Grazie a quanti mi hanno dato fiducia e anche a quanti mi hanno criticato. Penso di aver dato un contributo positivo. Di certo il destino agricolo italiano rimarrà per me sempre un impegno e una passione". Così su Facebook il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina.