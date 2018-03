Morte astrofisico Hawking, May: "Mente brillante e straordinaria"

Roma, 14 mar. - Il primo ministro britannico Theresa May ha ricordato oggi l'astrofisico Stephen Hawking, deceduto nella sua abitazione di Cambridge all'età di 76 anni. "Il professor Stephen Hawking era una mente brillante e straordinaria, uno dei più grandi scienziati della sua generazione", ha scritto il capo del governo di Londra su Twitter. "Il suo coraggio, il suo umorismo e la sua determinazione a trarre il massimo dalla vita sono stati una fonte d'ispirazione. La sua eredità non sarà dimenticata", ha commentato May.

(fonte afp)