Roma, 14 mar. - Primarie o voto in assemblea per il prossimo segretario del Pd? Il ministro Dario Franceschini sottolinea, in una intervista al Corriere della Sera, che bisogna "vedere la soluzione che spacca meno".

"Veniamo da una stagione di molti strappi e molte rotture. Come dice l'Ecclesiaste: c'è un tempo per lanciare sassi e un tempo per raccoglierli, c'è un tempo per dividere e un tempo per unire", spiega.