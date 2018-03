Buzzi Unicem, Standard Ethics alza rating da 'E' Ad 'E+'

Roma, 14 mar. - Standard Ethics ha rivisto al rialzo lo Standard Ethics Rating di Buzzi Unicem da "E" a "E+".

"L'azienda italiana - spiega l'Agenzia in una nota - svolge un'attività con un forte impatto ambientale e ha sviluppato una strategia di sostenibilità per ridurre i rischi ambientali e reputazionali. Il reporting ambientale e sociale è in linea con le migliori pratiche. Anche in presenza di alcune criticità, Buzzi Unicem si è attivata collaborativamente verso i propri stakeholder".

Standard Ethics si aspetta che la società adotti formalmente nel Codice Etico riferimenti internazionali, come le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per un maggiore impegno nei confronti degli aspetti ESG. Standard Ethics, inoltre, monitora alcune possibili questioni critiche come la recente sanzione dell'AGCM, i rischi di possibili elusioni fiscali e alcuni altri singoli eventi.