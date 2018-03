Venezuela, accuse di complotto: arrestato ex ministro Torres

Roma, 14 mar. - Miguel Rodriguez Torres, ex ministro dell'Interno e della Giustizia del presidente venezuelano Nicolas Maduro, è stato arrestato ieri in Venezuela con l'accusa di avere pianificato un complotto contro l'esercito venezuelano: lo ha annunciato il governo.

All'età di 54 anni, questo generale in pensione è stato arrestato da agenti dell'intelligence in un hotel di Caracas, dove aveva promesso di fare "annunci importanti" sul Paese. "Era ricercato dalla giustizia a causa del suo coinvolgimento in azioni contro la pace (...) Ha partecipato a cospirazioni volte a minare l'unità delle nostre forze armate", ha detto il governo in un comunicato stampa. "Sarà consegnato alla giustizia", è stato aggiunto, precisando che Torres era stato cacciato dal governo per i suoi presunti legami con l'intelligence degli Stati Uniti.

(fonte afp)