Pennsylvania, democratico dichiara vittoria: ma è testa a testa

Roma, 14 mar. - Il candidato democratico al seggio della Pennsylvania alla Camera dei rappresentanti ha dichiarato la vittoria. Ma la battaglia elettorale in questo Stato in cui Donald Trump aveva fatto il pieno di voti alle presidenziali del 2016 non è ancora finita.

Conor Lamb, che ha rivendicato il seggio per sé, è accreditato del 49,8 per cento delle preferenze, mentre il suo avversario repubblicano Rick Saccone avrebbe ricevuto il 49,6 per cento. Lo scrutinio, secondo quanto riferisce il Washington Post, è finito: ma i due contendenti sono separati solo da qualche decina di voti, uno scarto troppo piccolo per dichiarare ufficialmente un vincitore.

Con una differenza pari o inferiore allo 0,5% è possibile che si proceda a un riconteggio di questo voto considerato un importante test in vista delle elezioni di Midterm, a novembre. Ed è per questo che se Lamb ha rivendicato la vittoria davanti ai suoi sostenitori a Canonsburg, Saccone ha detto invece che "non è ancora finita". Di certo c'è, al momento, che il numero di astenuti è di gran lunga superiore allo scarto di voti tra i due candidati.