Francia: Google e Apple a giudizio per pratiche scorrette

Roma, 14 mar. - Lo Stato francese si appresta a citare in giudizio Apple e Google per pratiche commerciali scorrette. Lo ha annunciato il ministro dell'economia e delle finanze, Bruno Le Maire, in un'intervista a RTL spiegando che potrebbe arrivare una sanzione di "molti milioni di euro".

"Credo in un'economia fondata sulla giustizia - ha detto - e mi appresto quindi a citare in giudizio Google e Apple al tribunale del commercio di Parigi per pratiche commerciali scorrette" nei confronti delle start-up francesi.