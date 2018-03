Snam: investimenti al 2021 per 5,2 mld, dividendo +2,5% annuo -2

Roma, 14 mar. - Tra gli investimenti 360 mln saranno in innovazione per la low emission economy (prevalentemente efficienza energetica interna e riduzione delle emissioni). Snam Inoltre stima una crescita media annua della Rab, la remunerazione riconosciuta agli investimenti del 2%. Quanto alle efficienze sono previsti oltre 40 mln di risparmi a fine piano (+60% da 25 mln del piano precedente).

Sarà richiesta all`assemblea ordinaria l`autorizzazione per un nuovo programma di buyback fino a 500 mln. Snam valuta "possibili nuove opportunità di creazione di valore non previste a piano da nuovi progetti di sviluppo anche per la sicurezza e la flessibilità del sistema". Sarà poi avviato un restyling del marchio.