Giappone, governo valuta incontro tra premier Abe e Kim Jong Un

Roma, 14 mar. - Il governo giapponese starebbe considerando la possibilità di un incontro tra il primo ministro Shinzo Abe e il leader nordcoreano Kim Jong Un, secondo quanto riportato dai media locali. Questa informazione, se confermata, rappresenterebbe un cambio di marcia del Giappone, da lungo tempo sostenitore di una linea dura nei confronti di Pyongyang.

Tokyo intenderebbe cogliere l'opportunità di "far registrare progressi nella questione del rapimento di giapponesi da parte di Pyongyang negli anni '70 e '80", ha detto l'agenzia di stampa Kyodo, citando fonti governative.

Anche l'agenzia Jiji ha riportato informazioni simili, osservando che il Giappone, in prima linea contro i programmi nucleare e balistico della Corea del Nord, teme di essere emarginato in caso di colloqui per la denuclearizzazione della penisola coreana senza la partecipazione di Tokyo.

Contattato dall'AFP, il ministero degli Affari Esteri giapponese non ha confermato l'esistenza di un piano concreto per un vertice con il leader della Nordcorea, ma non ha escluso una tale possibilità. "Considereremo la nostra strategia dal punto di vista di ciò che è più efficace" per contrastare le ambizioni nucleari della Corea del Nord e per risolvere il problema dei giapponesi "rapiti", ha detto una portavoce.

