Snam, Alverà: 2017 anno positivo, target piano 2021 in crescita

Roma, 14 mar. - "Il 2017 è stato un anno molto positivo per Snam". Così il ceo di Snam, Marco Alverà, ha commentato i risultati del 2017 e l'aggiornamento del piano industriale al 2021 che sarà presentato alla comunità finanziaria a Londra.

"Un solido programma di investimenti e una rinnovata attenzione sull`essere azienda agile, innovativa ed efficiente, ci consentono di migliorare gli obiettivi del piano presentato lo scorso anno garantendo ritorni attrattivi ai nostri azionisti. In particolare - ha spiegato - prevediamo un incremento degli investimenti a favore della sicurezza e della flessibilità del sistema gas italiano, che in più occasioni nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato una maggiore affidabilità rispetto ad altri Paesi europei".

"Nei prossimi anni ci aspettiamo che l`incremento nella produzione di biometano così come il confermato impegno nell`efficienza energetica e l`aumento nell`utilizzo del gas naturale nei trasporti possano offrire a Snam la possibilità di svolgere un ruolo importante nel percorso di decarbonizzazione. Gli investimenti di piano e la politica di dividendi saranno interamente finanziati dalla nostra generazione di cassa. La solida struttura finanziaria ci consentirà inoltre di cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore, in coerenza con i criteri di investimento già illustrati al mercato, anche attraverso un nuovo piano di buyback. Questo piano è un altro passo per rafforzare la nostra leadership nella transizione energetica".