Snam: in 2017 utile a 940 mln (+11,2%), dividendo 0,2155 euro -2

Roma, 14 mar. - L'utile operativo adjusted è stato pari a 1.363 milioni di euro (+27 milioni di euro; +2% rispetto all'utile operativo pro-forma adjusted del 2016, grazie anche alla riduzione dei costi operativi che beneficiano delle azioni di efficienza avviate). Gli investimenti tecnici sono ammontati a 1.034 milioni di euro (906 milioni di euro nel 2016) mentre il free cash flow a 423 milioni di euro.

Domanda di gas naturale è stata di 75,1 miliardi di metri cubi (+6% rispetto al 2016, in aumento per il dodicesimo trimestre consecutivo) e il gas immesso nella rete di trasporto è stato di 74,6 miliardi di metri cubi (+5,6% rispetto al 2016). La capacità disponibile di stoccaggio di 12,2 miliardi di metri cubi (+0,2 miliardi di metri cubi rispetto al 31 dicembre 2016), pressoché interamente conferita per l'anno termico 2017-2018 (99,9%).