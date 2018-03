Roma, 14 mar. - Via libera dal cda di Snam al Piano industriale al 2021 che prevede investimenti pari a 5,2 mld (+10% rispetto al piano precedente), di cui 4,6 mld in trasporto e 0,6 mld in stoccaggio e rigassificazione.

E' prevsita una crescita media annua dell`utile netto del 4,5% (4% nel piano precedente) e una dividend policy con crescita annua del 2,5% estesa al 2019 e floor in termini reali fino a fine piano che sarà interamente autofinanziato dai flussi di cassa.