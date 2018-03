E' morto l'astrofisico Stphen Hawking, aveva 76 anni -2

Roma, 14 mar. - "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la morte del nostro amato padre, oggi", hanno detto i figli Lucy, Robert e Tim, in una dichiarazione rilasciata dalla British Press Association. "Era un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro ed eredità vivranno ancora per molti anni", hanno scritto.

La malattia, che aveva colpito Hawking nel 1964, lo aveva progressivamente privato della mobilità e costretto su una sedia a rotelle, quasi completamente paralizzato e incapace di parlare se non attraverso il suo sintetizzatore vocale. "Il suo coraggio e la sua tenacia, il suo genio e il suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno commentato i figli. "Un giorno ha detto: 'Questo universo non sarebbe una gran cosa se non proteggesse le persone che amiamo'. Ci mancherà".

(fonte afp)