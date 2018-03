Nectcome, la startup che promette di conservare il cervello -2

New York, 14 mar. - Finora 25 persone hanno fatto questa richiesta e tra queste c'è Sam Altman, 32 anni, a capo di Y Combinator. Altman ha detto alla MIT Technology Review di essere abbastanza sicuro che nel corso della sua vita le menti potranno essere digitalizzate. "Presumo che la mia mente sarà uplodata nel cloud", ha detto.

Per ora, non ci sono né prove scientifiche certe dell'efficacia dei processi di crioconservazione e soprattutto, per quanto riguarda Nectome, ci sono ancora alcuni ostacoli legali da superare prima di iniziare a congelare i cervelli del suoi clienti con la nuova tecnica. Per questo Nectome è al lavoro con un team di legali per capire se ad esempio in California, dove l'eutanasia è legale, è possibile portare a termine il processo di "vetrifixation", come viene definito da McIntyre.