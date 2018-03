Caso Skripal, esperto russo: solo Mosca può usare il "Novitchok" -2

Roma, 14 mar. - Secondo l'esperto, è "la prima volta" che questi gas nervini, che richiedono 15 anni di sviluppo e sono stati testati su animali, vengono utilizzati per cercare di uccidere qualcuno.

Mirzayanov è convinto che Mosca "volesse intimidire qualcuno, un avversario di (Vladimir) Putin o del Cremlino". "Ad esempio", ipotizza l'esperto, "qualcuno che è fuggito negli Stati Uniti con elementi compromettenti su Donald Trump", come parte delle indagini su una possibile collusione nella campagna per le presidenziali Usa. "Il messaggio è: 'guarda cosa è successo a Skripal, la stessa cosa potrebbe accadere anche a te!'", è il suo ragionamento. Sergey Skripal, ha aggiunto, "non poteva causare altri problemi", perché avrebbero voluto ucciderlo ora, in modo "così crudele"?

Il gas nervino Novitchok, una sostanza chimica "almeno 10 volte più potente" di un agente di tipo VX, ha effetti terribili ed è "essenzialmente incurabile", ha precisato il chimico russo. "Mezzo grammo è sufficiente per uccidere una persona che pesa 50 chili", ha spiegato Mirzayanov. Un individuo esposto alla sostanza ha la vista compromessa e se non gli viene somministrato un antidoto in tempi rapidi, viene colto da convulsioni incontrollabili e da importanti difficoltà respiratorie. "Ho visto l'effetto sugli animali - conigli, cani - è terribile", ha confermato l'esperto. Anche se non moriranno, "Skripal e sua figlia soffriranno purtroppo per tutta la loro vita".

(fonte afp)