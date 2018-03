BNP Paribas Real Estate sigla alleanza in Svizzera con m3

Roma, 13 mar. - BNP Paribas Real Estate ha rafforzato la sua presenza in Europa siglando una nuova alleanza con la società svizzera m3 REAL ESTATE con sede a Ginevra. Fondata nel 1950 e gestita da Teresa Astorina, m3 REAL ESTATE ha oltre 100 dipendenti basati principalmente a Ginevra.

"Abbiamo scelto di firmare una partnership esclusiva con m3 REAL ESTATE, società innovativa e in forte crescita, per offrire ai nostri investitori e clienti della Svizzera francese una gamma completa di servizi in tema di transazioni immobiliari, consulenza, valutazione e gestione", ha dichiarato Aymeric Le Roux, Executive Director International Advisory & Alliances di BNP Paribas Real Estate.

"L`alleanza con BNP Paribas Real Estate si sposa perfettamente con la nostra strategia di sviluppo e con l'intenzione di rafforzare la nostra posizione di leader immobiliare nella Svizzera romanda. Siamo orgogliosi di mettere le nostre competenze e know-how a disposizione di un'azienda così prestigiosa e riconosciuta a livello internazionale; e siamo convinti che questa collaborazione potrà beneficiare di grandi sinergie tra le due società", ha aggiunto Abdallah Chatila, presidente di m3 REAL ESTATE.

La firma di questa nuova alleanza, sottolinea la società, "conferma la volontà di BNP Paribas Real Estate di continuare la sua espansione internazionale per soddisfare le mutevoli esigenze della propria clientela". Oltre ai 5.100 dipendenti diretti della società all`interno delle sedi presenti in 15 Paesi, la rete di alleanze di BNP Paribas Real Estate conta attualmente circa 4.000 dipendenti in altri 21 Paesi.