Enerray investe per la realizzazione di tre parchi fotovoltaici -2

Roma, 13 mar. - Gli obiettivi del progetto consistono nell'incrementare la capacità di produzione di energia dell'Egitto sfruttando il suo vasto potenziale immobiliare e aiutare così il paese a soddisfare la domanda riducendo la dipendenza dal gas e dal combustibile per la produzione di energia elettrica, passando a un mix energetico più equilibrato ed ecologicamente sostenibile.

L`irraggiamento solare dell`Egitto è fra i più elevati al mondo e il governo egiziano ha dimostrato un forte impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili, sia a livello politico e strategico, sia a livello di attuazione dettagliata, attraverso lo sviluppo di un quadro contrattuale e normativo preciso e approfondito. La strategia per l'energia sostenibile del GoE 2035 ha confermato l'obiettivo del paese di raggiungere il 20% della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2022.

I progetti di Benban porteranno alla creazione di nuovi posti di lavoro a lungo termine nell`ambito del funzionamento e della manutenzione dei tre impianti solari, fornendo così ulteriori vantaggi alle comunità locali.

Per la scelta e la selezione dei componenti degli impianti del Benban Solar Park, Enerray ha studiato preventivamente le particolari condizioni climatiche dell'area desertica dimensionando il progetto in base a temperature superiori a 50 ° C, optando per componenti con protezioni meccaniche contro possibili infiltrazioni di polvere e turni di lavoro nelle ore più fresche della giornata.

"Il progetto ha vinto il premio più ambito nel settore: il Global Multilateral Deal of the Year indetto da Thomson Reuters Project Finance International. Enerray è orgogliosa di avere contribuito al raggiungimento di questo traguardo agendo come sviluppatore, sponsor, EPC e O&M Contractor per 116 MWp a Benban. Ringraziamo IFC, gli altri finanziatori e gli sponsor per aver creduto e sostenuto questo grande progetto. In questo modo sarà garantita una crescita sostenibile per l'intera Regione, un'area in cui vediamo un grande potenziale e nella quale stiamo investendo in modo significativo", afferma Andrea Venezia, CEO di Enerray.

"Enerray si è dimostrato un ottimo cliente con cui lavorare per l`attuazione di questo programma storico. IFC è orgogliosa di essere stata in grado di attuare il programma di finanziamento dell'energia rinnovabile Nubian Suns sia per supportare i propri clienti sia per aiutare il popolo egiziano ad usufruire di energia elettrica rinnovabile a basso costo, pulita e su così larga scala ", afferma Christopher Cantelmi, Principal di IFC.