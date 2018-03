Enerray investe per la realizzazione di tre parchi fotovoltaici

Roma, 13 mar. - Enerray, controllata di Seci Energia (Gruppo Industriale Maccaferri), ha investito nello sviluppo di tre parchi fotovoltaici su terreno in Egitto. Gli impianti faranno parte del "Benban Solar Park" da 1.8 GW che, una volta completato, diventerà il più grande parco fotovoltaico a finanziamento privato del Medio Oriente e del Nord Africa.

Enerray, insieme a Desert Technologies Industries C. Ltd, è anche l`EPC e l`O&M Contractor per i tre siti. La costruzione dovrebbe iniziare nell'aprile 2018, con l'attesa del COD nel secondo trimestre del 2019. I tre progetti di Benban avranno una capacità cumulativa di 116 MWp.

Un progetto da 25 MWp è stato sviluppato da Winnergy per Renewable Energy Projects S.A.E, società di scopo della joint venture tra Al Tawakol Electrical (Gila) S.A.E., Enerray S.p.A. e Desert Technologies Industries Co. Ltd. Il secondo impianto di 25 MWp è stato sviluppato da Arinna Solar Power S.A.E., società di scopo della joint venture tra Al Bilal Group per General Contracts Limited, Enerray S.p.A., Desert Technologies Co. Ltd e Tech Project Development Group Incorporated. Infine, il progetto più ampio di 66 MWp, è stato sviluppato da ARC per Renewable Energy S.A.E., società di scopo della joint venture tra SECI Energia S.p.A., Enerray S.p.A. e Desert Technologies Industries Co. Ltd.

I progetti sono cofinanziati dall'International Finance Corporation (World Bank Group) e da altri istituti di credito che operano nell'ambito del programma di finanziamento delle energie rinnovabili Nubian Suns dell'IFC, tra cui l'Asian Infrastructures Investment Bank (AIIB), CDC, European Arab Bank (EAB), Green for Growth Fondo, mentre Citibank ha agito come garante per la sicurezza e fornitrice dei conti bancari di progetto.

Il finanziamento, approvato nell'ambito del secondo round del programma tariffario per l'energia solare in Egitto, sarà supportato da un contratto di acquisto di energia (PPA) della durata di 25 anni con l'EETC (Egyptian Electricity Transmission Company) con una tariffa feed di 71 dollari/ MWh. Il PPA sarà coperto da una garanzia sovrana del Ministero delle Finanze egiziano.

