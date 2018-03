Assoimmobiliare: cresce l'interesse per l'Italia -2

Roma, 13 mar. - "La presenza italiana a Mipim si conferma tra le più importanti - sottolinea Filippo Rean, head of the real estate division Mipim - e si basa su tre componenti: il mondo istituzionale, rappresentato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con ICE e un numero crescente di enti locali, le imprese private, e il mondo associativo, che vede presenti in primo piano ANCE e Assoimmobiliare. La presenza si articola attraverso diversi spazi espositivi, tra cui il Padiglione Italia che ha vocazione ad essere il baricentro della presenza tricolore, e un nutrito programma di conferenze dedicate al mercato italiano".

"Il Real Estate è uno dei pochi settori che lega, attraverso il suo operato virtuoso, il rilancio dell`economia - rileva ancora Crisafi - e l`innalzamento degli standard in termini di qualità di vita: è fondamentale che ne venga sostenuto il rilancio.

Da questo punto di vista il MIPIM, con le occasioni che offre in termini di confronto tra operatori internazionali e messa in luce delle opportunità presenti sul nostro territorio è un think-tank e una vetrina di grande importanza. Per questo, anche quest`anno, Assoimmobiliare partecipa in assieme all`ICE, con l`intento di coinvolgere anche le istituzioni per guidare, attraverso l`immobiliare, il consolidamento della ripresa economica. È poi motivo di orgoglio constatare che diversi sono i progetti italiani finalisti ai MIPIM Awards.

FICO Eataly world per Best shopping centre, NOI Techpark per Best refurbished building, Feltrinelli Foundation & Microsoft House per Best office & business development, Porta Nuova per best urban regeneration project, Xiantao Big Data Valley per best futura mega project) ed evidenza che il Real Estate italiano è in grado di competere con le principali piazze internazionali.