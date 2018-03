Tillerson, Cohn e gli altri: le teste cadute alla Casa Bianca -3

New York, 13 mar. - - Anthony Scaramucci Il finanziere newyorchese detiene il record: dieci giorni alla guida della comunicazione della Casa Bianca, prima del suo licenziamento voluto da Trump su consiglio del nuovo capo di gabinetto, John Kelly. A squalificare Scaramucci è stato lo scontro mediatico con un altro ex, Reince Priebus, che Scaramucci, in un'intervista da linguaggio molto colorito carpitagli dal New Yorker, ha definito "un f.... paranoico" e accusato di essere il colpevole delle fughe di notizie che affliggono l'amministrazione. Scaramucci è uscito di scena il 31 luglio del 2017.

- Reince Priebus L'ex capo di gabinetto della Casa Bianca ha lasciato il suo posto il 28 luglio 2017, dopo sei mesi alla guida (o forse più al servizio) del team di Trump. Priebus - che è stato sostituito da Kelly - è stato uno dei pochi veterani del Grand old party ad entrare nell'amministrazione: prima dell'incarico era a capo del partito repubblicano. Tuttavia non è riuscito a imporsi, lasciando forse troppo spazio a figure di rilievo come la figlia di Trump, Ivanka, e suo marito, Jared Kushner, entrambi consiglieri del presidente. La sua cacciata coincide anche con il fallimento della riforma sanitaria al Senato. - Sean Spicer Il portavoce di Donald Trump ha deciso di lasciare il suo incarico il 21 luglio, questa volta decidendo liberamente, a causa dell'arrivo di Anthony Scaramucci alla Casa Bianca. Aveva lasciato senza parole i giornalisti esordendo il giorno dopo l'inaugurazione di Trump con una descrizione della "folla più grande mai vista a un insediamento, punto, sia di persona sia nel globo". In tutto il suo incarico è durato sei mesi, nei quali le sue imitazioni hanno conquistato i principali programmi televisivi comici americani.

(Segue)