Etiopia: 5.000 persone fuggite in Kenya dopo morte 9 civili

Nairobi, 13 mar. - Circa 5.000 persone si sono rifugiate nella parte kenyana della città di Moyale, dopo essere fuggite dalla parte etiope dove nove civili sono stati uccisi il fine settimana scorso da soldati etiopi in circostanze controverse. Lo ha annunciato la Croce rossa del Kenya. "Circa 5.000 rifugiati sono arrivati a Moyale, la maggioranza sono donne e bambini", afferma in un comunicato.

Secondo un abitante di Moyale, che ha richiesto l'anonimato, l'esercito etiope cerca dei membri del Fronte di liberazione oromo (Olf), un gruppo armato ribelle, e la gente fugge per timore di essere presa di mira. "Ci sono aggressioni e soprusi continui che costringono la gente a fuggire", ha dichiarato all'Afp.

Moyale è una città tagliata in due dalla frontiera fra Kenya e l'Etiopia. L'agenzia ufficiale Ena aveva riportato domenica che dei soldati avevano ucciso nove civili nei pressi di Moyale, dopo averli scambiati per errore per dei membri dell'Olf.