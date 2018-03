Martina: Renzi non è capocorrente, deve aiutare il partito

Roma, 13 mar. - Matteo Renzi ora è un capocorrente nel Pd? "No, penso - ha risposto Maurizio Martina, reggente del partito, ospite di Porta a Porta su Rai1 - che per l'esperienza che ha maturato, per il percorso che ha fatto, per quello che ha dato al Pd al Paese rimane una risorsa per noi e farà bene a continuare a contribuire al nostro dibattito, non dobbiamo avere paura".

"Lo abbiamo, lo avete giudicato, anche per i suoi limiti. Ha commesso degli errori, sì, ma non ho nessun dubbio che lui debba continuare a dare una mano a questo partito", ha aggiunto.