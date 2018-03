Governo, Coldiretti ringrazia Martina per impegno su agricoltura

Roma, 13 mar. - "Siamo grati a Maurizio Martina per la proficua collaborazione di questi anni che ha portato importanti risultati all`agricoltura italiana, dal taglio della fiscalità al sostegno all``insediamento dei giovani nelle campagne fino all`etichettatura Made in Italy per importati categorie di prodotto come lattiero caseari, pasta, riso e derivati del pomodoro". E` quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e la Giunta confederale nel commentare le dimissioni da Ministro delle Politiche Agricole.

"E` importante che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni garantisca anche in questa fase transitoria la necessaria attenzione al settore che è diventato una risorsa strategica per il Paese - conclude Moncalvo - soprattutto alla luce degli importanti appuntamenti comunitari".