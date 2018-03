Paita: Di Maio?Non bastano fake news per diventare uomini governo

Roma, 13 mar. - "Padoan dovrebbe essere ringraziato per il lavoro che ha fatto, non insultato. È stato apprezzato da tutta la comunità economica internazionale e ha dato prestigio all'Italia". Così Raffaella Paita neoeletta parlamentare del Pd. "Cari 5 stelle la campagna elettorale l'avete fatta con le bugie ma per diventare uomini di governo le fake news non bastano".

"È inutile citare De Gasperi come fa Di Maio se poi il comportamento resta quello di una macchietta d`avanspettacolo", conclude Paita