Ue: oltre 16.000 migranti evacuati da Libia verso paesi origine

Tripoli, 13 mar. - Oltre 16mila migranti africani sono stati evacuati, su base volontaria, dai campi in Libia verso i loro paesi di origine a gennaio e febbario. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini. "Nei primi due mesi dell'anno, gennaio e febbraio, siamo riusciti a salvare e liberare oltre 16.000 persone dai campi in Libia", ha detto Mogherini davanti ai deputati europei riuniti in sessione plenaria a Strasburgo.

Secondo Mogherini, restano ancora tra i 4-5mila migranti nei campi libici. Con la collaborazione delle Nazioni Unite e dell'Unione africana "credo che potremo vuotare completamente i campi entro due o tre mesi al massimo". (fonte afp)