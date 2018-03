Anzaldi (Pd): Gentiloni vigili su candidata M5s Agricoltura

Roma, 13 mar. - "Dopo le dimissioni di Martina da ministro, il premier Gentiloni assuma subito l'interim e vigili sull'attività del Ministero nelle prossime settimane". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. "Grazie alla pagliacciata della lista farlocca dei 'ministri' M5s - prosegue Anzaldi - portata da Di Maio al Quirinale, dove figurava anche l'alta dirigente del Ministero Alessandra Pesce indicata proprio per l'Agricoltura, occorre infatti vigilare sui potenziali rischi di conflitti di interessi, quegli stessi rischi che corrono i carabinieri dopo l'indicazione a fantomatico ministro M5s dell'ex comandante della Forestale Sergio Costa e gli altri casi di alti dirigenti che sono stati inseriti in quella sceneggiata improvvida. A proposito: Costa è ancora in ferie o è tornato in servizio?".