Roma, 13 mar. - "E' vero, le Olimpiadi invernali sarebbero una grande occasione per Torino, e speriamo si riesca finalmente a centrare l'obiettivo di riportare in Italia un grande evento. Però la domanda da rivolgere ai Cinquestelle sorge spontanea: perché Torino sì e Roma no? A cosa dobbiamo questo disprezzo per la Capitale d'Italia?". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.