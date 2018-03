Tillerson: importante avere una transizione tranquilla

New York, 13 mar. - "Oggi ho ricevuto una telefonata dal presidente Donald Trump e sempre oggi ho parlato con il generale John Francis Kelly per assicurare una transizione tranquilla. Lascerò il dipartimento di Stato alla mezzanotte del 31 marzo". Lo ha detto il segretario di Stato, Rex Tillerson, che proprio oggi è stato licenziato dala presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo il Washington Post, il presidente Usa aveva chiesto a Tillerson di dimettersi venerdì scorso, mentre si trovava in viaggio diplomatico in Africa.