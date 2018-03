Martina: non strattoniamo Mattarella, non indichiamo soluzioni

Roma, 13 mar. - "Non abbiamo il diritto di strattonare il presidente della Repubblica, non siamo nelle condizioni e non è giusto farlo": così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, ha risposto a una domanda sulle possibili formule di governo, nel corso della registrazione di Porta a Porta su Rai1.

"Non credo - ha aggiunto - che sia responsabilità nostra indicare soluzioni di questo tipo. Sto alle cose che il Pd unitariamente ha deciso votando un ordine del giorno senza voti contrari. Siamo minoranza parlamentare, faremo opposizione".