Caltagirone Spa:_utile 2017 cala a 90 mln, cedola di 0,06 euro

Roma, 13 mar. - Caltagirone Spa ha chiuso il 2017 con un utile in calo a 90,3 milioni di euro, rispetto agli oltre 155 milioni del 2016. L`esercizio, spiega l'azienda, 2016 era influenzato in particolare dalle plusvalenze registrate con la cessione della partecipazione in Grandi Stazioni Retail e lo scambio di azioni Acea con azioni Suez.

Bene i ricavi che salgono a 1,48 miliardi di euro (1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2016). L`indebitamento finanziaria netto è pari a 599,2 milioni di euro (527,9 milioni di euro al 31 dicembre 2016). L`incremento è conseguente alla distribuzione di dividendi, al pagamento della seconda rata del prezzo per l`acquisizione del gruppo Domus Italia, al netto dei dividendi percepiti su azioni quotate e al flusso di cassa positivo generato dalle attività operative.

Il Cda ha deliberato di proporre all`assemblea, convocata in prima convocazione il 24 aprile ed occorrendo in seconda convocazione il 9 maggio, la distribuzione di un dividendo pari a 0,06 euro per azione invariato rispetto al 2017. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 (stacco cedola in Borsa il 21 maggio 2018).