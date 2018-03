New York, 13 mar. - "La strategia sulla Corea del Nord è stata vincente". Lo ha detto il segretario di Stato, Rex Tillerson, che proprio oggi è stato licenziato da Trump, che gli aveva chiesto di dimettersi venerdì scorso. In una conferenza stampa dal dipartimento di Stato a Washington, Tillerson ha detto che in questo periodo di transizione, prima che prenda il controllo del dipartimento Mike Pompeo, la guida sarà presa dal suo vice John J. Sullivan.