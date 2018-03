Israele: coalizione trova accordo, scongiurata crisi governo

Gerusalemme, 13 mar. - Il governo israeliano ha annunciato un accordo fra i partner della coalizione su un controverso progetto di legge sulla esenzione dal servizio di leva degli ultra-ortodossi, creando per il momento le condizioni per uscire dalla crisi che minacciava di far cadere l'esecutivo e di portare a elezioni anticipate.

Il patto, concordato con un comitato ministeriale, lascia la libertà di voto sul testo a ciascun partner della coalizione, ha riferito il ministero della Giustizia in un comunicato.

Questo progetto di legge sull'esenzione dal servizio militare degli studenti ultra-ortodossi dovrebbe essere approvato in serata dalla Knesset senza che l'opposizione di una parte della maggioranza comprometta la compagine governativa.