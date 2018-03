Battisti (Fdi): Battisti atteso con gioia in Italia...

Roma, 13 mar. - "La notizia secondo cui l'assassino Cesare Battisti, fuggiasco dal 1981 e impunito per gli efferati omicidi che ha sulla coscienza, potrebbe essere presto estradato in Italia, ci riempie di 'gioia' nel rispettoso ricordo delle tante vittime che ha lasciato. Sarà atteso con somma soddisfazione per l'esito tanto agognato dagli italiani e sarà accompagnato alle patrie galere con tanto di corteo". È quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli.