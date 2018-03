Psi: voto è stata disfatta, ora stati generali riformismo

Roma, 13 mar. - "La prima cosa da fare è convocare gli stati generali del riformismo italiano. Quando la sconfitta si trasforma in disfatta non c'è tempo da perdere". È questo l'appello rivolto dai vertici del Psi al Pd, alle forze civiche ed ai partiti del centrosinistra, durante la riunione che si è tenuta oggi a Roma con la segreteria nazionale del Psi allargata ai segretari regionali del partito. Riccardo Nencini ha presentato le dimissioni da segretario, respinte all'unanimità (con due astenuti).

"Nessun sostegno a governi grillini nè a governi a trazione leghista - ha detto Nencini durante la sua relazione d'apertura -. Obiettivo immediato è preparare le elezioni amministrative e regionali in Molise e nel Friuli. La strada maestra è presentare agli elettori coalizioni coese, aperte a forze civiche democratiche, con programmi che abbiamo al centro la lotta alle disuguaglianze e la sicurezza. Va fissato un principio: i migranti che ospitiamo legalmente devono lavorare per la comunità offrendo servizi di natura sociale nei comuni nei quali vivono. Un modo per integrarsi, un modo per restituire quanto lo Stato italiano fa per loro", ha concluso.