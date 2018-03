Piazza Affari chiude in flessione, Ftse Mib -0,31%

Roma, 13 mar. - Piazza Affari chiude in flessione sulla scia delle altre principali borse europee per i timori sui dazi americani. A Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,31% mentre il Ftse all share arretra dello 0,32%.

Tra i titoli principali pesanti Mediaset che lascia sul terreno il 4,15%, flessioni superiori al 2% per Stm, Tim e CnhI. In controtendenza le banche con Banco Bpm che sale del 2,32% e Bper con un rimbalzo dell'1,85%. Bene anche Italgas con un rialzo del 2,25% e maglia rosa delle blu chip è Unipol con un +2,90%.