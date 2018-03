Siria, Damasco boccia accordo tra sua Lega calcio e Qatar

Roma, 13 mar. - L'Unione Sportiva Generale siriana, massima autorità dello Sport nel Paese arabo ha bocciato un'accordo di cooperazione firmato dal presidente della Lega Calcio siriana, Saleh Ramadan ed il suo omologo del Qatar, lo sceicco Hamad bin Khalifah al Thani. Lo riferiscono media arabi.

Dopo lo scoppio della rivolta in Siria nel 2011, i Paesi del Golfo compreso il Qatar hanno rotto le loro relazioni diplomatiche con il regime del presidente Bashar al Assad. Da parte sua Damasco ha, da allora, accusato Doha di sostenere l'opposizione armata siriana. Tuttavia i rapporti a livello sportivo tra i due Paesi sono proseguiti in particolare perché le squadre di calcio siriane hanno potuto giocare in stadi qatrioti per le competizioni ufficiali asiatiche.(Segue)