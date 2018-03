Gb, ex spia russa: Merkel prende sul serio accuse Londra a Mosca

Berlino, 13 mar. - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di prendere "estremamente sul serio" le accuse di Londra nei confronti di Mosca in merito al caso dell'ex spia russa rimasta vittima di un attacco con un agente nervino in Inghilterra. "La cancelliera condanna con forza questo attacco assicurando di prendere estremamente sul serio il parere del governo britannico sulla questione della responsabilità russa nell'attacco", ha affermato Merkel in un comunicato.

"Tocca alla Russia provvedere a fornire risposte rapide alle giustificate richieste del governo britannico", continua il comunicato, che segue una conversazione telefonica con la premier britannica Theresa May.

(fonte afp)